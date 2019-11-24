В воскресенье, 24 ноября, под Киевом в Чабанах Уполномоченный Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в жуткое ДТП и находится в тяжелом состоянии. С ним в аварии пострадали двое его сыновей - Тимофей и Елисей, передает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пострадавшие находятся в реанимации.



По предварительной информации, чиновник проехал на красный свет. В автомобиле не было детских кресел.

Ранее сообщалось, что под Донецком произошло смертельное ДТП, а также в Днепре под колеса ВАЗа затянуло под колеса пьяного человека.