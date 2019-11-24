Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в жуткое ДТП [ Редактировать ]
В воскресенье, 24 ноября, под Киевом в Чабанах Уполномоченный Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в жуткое ДТП и находится в тяжелом состоянии. С ним в аварии пострадали двое его сыновей - Тимофей и Елисей, передает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что пострадавшие находятся в реанимации.
По предварительной информации, чиновник проехал на красный свет. В автомобиле не было детских кресел.
Ранее сообщалось, что под Донецком произошло смертельное ДТП, а также в Днепре под колеса ВАЗа затянуло под колеса пьяного человека.
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