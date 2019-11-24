В воскресенье, 24 ноября, под Киевом вблизи поселка Чабаны случилось жуткое ДТП. Известно, что в аварии пострадал Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба и двое его сыновей. Позже появились подробности жуткого ДТП, передает пресс-служба ГУНП в области.

Так, на автодороге "Киев-Одесса" в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека.

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Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве перевернулся микроавтобус, а также под Донецком произошло смертельное ДТП.