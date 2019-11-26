Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 27 ноября.

И вот, тройка везунчиков этого дня:​

1. Лев

Представителям этого знака зодиака обязательно повезет в этот день. Вселенная - на вашей стороне.

2. Водолей

Представителям данного знака зодиака астрологи пророчат везение в карьерном росте. Вы будете счастливы в этот день.

3. Рыбы

Рожденным под этим знаком зодиака звезды сулят успех в любых начинаниях. Счастье близко. Главное - не останавливайтесь.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре. А также какой знак зодиака самый ответственный.