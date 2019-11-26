Українське військо крокуватиме по-іншому. Закон про стройовий Статут Збройних Сил незабаром можуть скасувати. Цей документ у армії давно вважають застарілим і таким, що не відповідає стандартам НАТО.

Про військові новації розповість Ігор Левенок.

Засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народні обранці обговорюють проект закону, який між собою вже називають історичним. Депутати одностайні. На пленарному засіданні парламенту комітет пропонуватиме скасувати стройовий Статут Збройних сил України. Цей документ визначає буквально кожен крок військовослужбовця. Як пересуватися зі зброєю та ходити строєм, як вітатися та носити одяг. Стройовий Статут Верховна Рада ухвалила у 1999 році, та за його основу були взяті положення ще радянського статуту, розробленого у 1975 році.

"Сегодня историческое заседание Комитета по национальной безопасности обороне и разведке. Сегодня комитетом било принято решение об отмене устаревших строевых Уставов вооруженных сил. Все, кто проходил службу в вооруженных силах, хорошо знают - что такое строевой Устав. Это такой очень давний рудимент и пережиток, можно сказать, - и сегодня Комитет проголосовал и будет предлагать парламенту законопроект об отмене строевого Устава вооруженных сил", - наголосив Сергій Льовочкін, народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Депутати ухвалили проекти законів щодо оборонних закупівель. Новітні стандарти - це не лише нова зброя, а й вдосконалені методи управління військом. У збройних силах планують запровадити автоматизовані системи управління підрозділами. На меті - зменшення паперової роботи. Більше практики та бойового злагодження.

"Суть полягає в тому, що всі накази надаються в електронній формі, а потім тільки звіти можна надрукувати і підписати, і ви маєте всі дані для цього. Тобто, фактично автоматизація документообігу. Якщо буде рішення про фінансування у Міністерстві оборони, то вже у 2020 році дві чи три бригади можуть користуватися цим. Вони зроблять такий пілот наступного рівня", - зазначив Давид Арахамія, народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Крім того, запроваджуються важливі два критерії. Перший - це життєвий цикл продукції, тобто військова техніка і озброєння будуть оцінюватися з точки зору їхньої довговічності і відповідної якості. І друге - це збільшений відсоток локалізації виробництва. Тобто при виробленні продукції військового призначення і їхньої подальшої участі в конкурсі буде враховуватися критерій кількості створеної вартості додаткової на території України. Це дасть можливість вітчизняним підприємствам більш ефективно конкурувати під час оборонних закупівель і тендерів, які будуть проводитися правоохоронними органами та Міністерством оборони України. Все це сприятиме розвитку оборонного сектору нашої держави", - підкреслив Сергій Льовочкін, народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.