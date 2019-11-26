Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 27 ноября.

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Овен

Представителей этого знака зодиака Вселенная подготовила неприятный сюрприз. Будьте бдительны.

2. Телец

Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать себя одиноко и несчастно в этот день.

3. Дева

Представителей данного знака зодиака звезды предупреждают об опасности. Вам стоит обратить внимание на свое окружение. Не все желают вам добра.

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