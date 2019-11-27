В мире появился новый тренд, который запустил скандально известный косметолог Емельян Брауде. В сети его уже прозвали "губами дьявола". А в Instagram появляется все больше фотографий девушек "в тренде".

Косметолог стал известен, как мошенник-косметолог. У мужчины нет необходимого образования, но ему это не мешает проводить операции клиентам.

Новый тренд уже успел разозлить пользователей сети и обзавестись настоящими хейтерами.

Ранее мы писали о том, что мир "захватил" новый необычный тренд.