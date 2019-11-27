Новый тренд: "губы дьявола" взбесили пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
В мире появился новый тренд, который запустил скандально известный косметолог Емельян Брауде. В сети его уже прозвали "губами дьявола". А в Instagram появляется все больше фотографий девушек "в тренде".
Косметолог стал известен, как мошенник-косметолог. У мужчины нет необходимого образования, но ему это не мешает проводить операции клиентам.
Новый тренд уже успел разозлить пользователей сети и обзавестись настоящими хейтерами.
Ранее мы писали о том, что мир "захватил" новый необычный тренд.
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