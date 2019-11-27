В Мариуполе отец избил 9-летнего пасынка [ Редактировать ]
В Донецкой области в Мариуполе случилось происшествие. Так, стало известно, что пьяный мужчина избил своего 9-летнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.
Так, от ударов ребенок упал и ударился об шкаф. Его с подозрением на перелом ребер доставили в медучреждение.
Во всех деталях инцидента будут разбираться правоохранители.
Фото: Патрульная полиция
Ранее сообщалось, что мужчина похитил любовника жены и зверски пытал его, а также в Одессе бытовой конфликт закончился резней.
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