В Донецкой области в Мариуполе случилось происшествие. Так, стало известно, что пьяный мужчина избил своего 9-летнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.

Так, от ударов ребенок упал и ударился об шкаф. Его с подозрением на перелом ребер доставили в медучреждение.

Во всех деталях инцидента будут разбираться правоохранители.

Фото: Патрульная полиция

Ранее сообщалось, что мужчина похитил любовника жены и зверски пытал его, а также в Одессе бытовой конфликт закончился резней.