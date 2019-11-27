В среду, 27 ноября, в международном аэропорту "Одесса" совершил экстренную посадку самолет, сообщает "УНН".

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Известно, что у самолета YAK-18 отказал двигатель. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту "Одесса". Самолет отправился с аэродрома "Гидропорт".

"На борту находилось два человека. Никто из них не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во львовском аэропорту произошло ЧП.