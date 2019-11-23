В субботу, 23 ноября, в международном аэропорту "Львов" произошло ЧП. Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы, сообщает "Корреспондент".

Читайте также Взорвался двигатель: в небе загорелся пассажирский самолет

"Сегодня около 7:00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры и багаж эвакуированы, никто не пострадал. Аэропорт временно прекратил работу и планирует возобновить ее после 12:00.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Одессы отменили все рейсы.