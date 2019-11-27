Под Харьковом на железной дороге произошло жуткое ЧП [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, в Харьковской области произошло жуткое ЧП. Поезд сообщением "Шебелинка - Харьков" насмерть сбил мужчину. Он пытался проехать через пути на велосипеде, передает "Корреспондент".
От полученных травм 28-летний гражданин погиб на месте. "Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. Движение транспорта прекратилось на два часа", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что под Житомиром поезд переехал женщину.
по теме
Под Одессой мужчина зверски убил брата
В Одесской области произошло жуткое происшествие
В Одессе отчим напоил и изнасиловал ребенка
С заявлением в полицию обратилась родственница 15-летней девочки
В Киеве нашли труп без одежды
В понедельник, 25 ноября, в Киеве жители нашли бездыханное тело мужчины
В Киеве на Нивках нашли труп мужчины
В ночь на субботу, 23 ноября, в Киеве на Нивках убили мужчину
В Калифорнии произошла жуткая стрельба
В Калифорнии в городе Санта-Кларита произошло ЧП