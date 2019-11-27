В среду, 27 ноября, в Харьковской области произошло жуткое ЧП. Поезд сообщением "Шебелинка - Харьков" насмерть сбил мужчину. Он пытался проехать через пути на велосипеде, передает "Корреспондент".

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От полученных травм 28-летний гражданин погиб на месте. "Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. Движение транспорта прекратилось на два часа", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что под Житомиром поезд переехал женщину.