В Житомирской области на железнодорожной станции "Чуднов-Волынский" произошло ЧП. Поезд наехал на женщину, в результате чего она скончалась, сообщает "УНН".

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Погибшей оказалась 58-летняя жительница Чудновского района, которая находилась на железнодорожных путях.

Сейчас идет выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Николаевом загорелся поезд с пассажирами.