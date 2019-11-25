Под Житомиром поезд переехал женщину [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В Житомирской области на железнодорожной станции "Чуднов-Волынский" произошло ЧП. Поезд наехал на женщину, в результате чего она скончалась, сообщает "УНН".
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Погибшей оказалась 58-летняя жительница Чудновского района, которая находилась на железнодорожных путях.
Сейчас идет выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что под Николаевом загорелся поезд с пассажирами.
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