Одесский бизнесмен Вадим Альперин пришел на допрос в Специальную антикоррупционную прокуратуру. Там его задержали сотрудники НАБУ. Об этом в сообщил адвокат Андрей Федур.

"Так. Альперин пришел в САП 20 минут назад. Туда ворвались сотрудники НАБУ со своими "спецназовцами" и повезли в неизвестном направлении. Сказали, что в НАБУ", - заявил Федур.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский пообещал подарок тому, кто найдет "крестного отца контрабанды".