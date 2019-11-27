"Крестного отца контрабанды" задержали [ Редактировать ]
Альперин / Фото: соцсети
Одесский бизнесмен Вадим Альперин пришел на допрос в Специальную антикоррупционную прокуратуру. Там его задержали сотрудники НАБУ. Об этом в сообщил адвокат Андрей Федур.
"Так. Альперин пришел в САП 20 минут назад. Туда ворвались сотрудники НАБУ со своими "спецназовцами" и повезли в неизвестном направлении. Сказали, что в НАБУ", - заявил Федур.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский пообещал подарок тому, кто найдет "крестного отца контрабанды".
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