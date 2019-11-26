Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вознаграждении для человека, который поможет сотрудникам НАБУ найти Вадима Альперина - крестного отца украинской контрабанды.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину.Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина", - говорится в сообщении.

Президент пообещал ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом.

"Звоните на горячую линию НАБУ - 0800213200", - добавил Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в США. А также Зеленский охарактеризовал отношения с Россией.