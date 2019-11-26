Зеленский пообещал подарок тому, кто найдет "крестного отца контрабанды" (фото) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вознаграждении для человека, который поможет сотрудникам НАБУ найти Вадима Альперина - крестного отца украинской контрабанды.
"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину.Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина", - говорится в сообщении.
Президент пообещал ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом.
"Звоните на горячую линию НАБУ - 0800213200", - добавил Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в США. А также Зеленский охарактеризовал отношения с Россией.
по теме
Путин раскрыл детали разговора с Зеленским
Путин рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Газовый вопрос: Зеленский заявил о необходимости подписания документа с Россией
Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового контракта с Россией
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Зеленскому подарили электровелосипед
Зеленский требует расследования преступлений во время Революции достоинства
Зеленский потребовал результата в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства
"Будем едины, чтобы вместе строить новую Украину" - президент
Зеленский выступил с важным месседжем