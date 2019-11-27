Подорожчання газу найближчим часом не буде. Підвищувати ціни своїм рішенням заборонив Кабмін. Які ще питання обговорювали на засіданні уряду? Розкаже Олена Логінова.

В Кабміні вирішили виділити майже 500 мільйонів гривень на погашення масової заборгованості по заробітним платам освітянам та медикам. Сьогодні на засіданні уряду дали старт і другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я. Чиновники ухвалили програму медичних гарантій, яка запрацює з першого квітня наступного року. Відтепер принцип "гроші йдуть за пацієнтом" має запрацювати не лишей для первинної, а й для спеціалізованої допомоги.

"Лікарні стануть автономними, фактично головні лікарі, менеджери лікарень, вони будуть значно більш вільними у розпоряджені. Це дозволить їм більш ефективно управляти тими ресурсами які у них є і перша найбільша перевага порівнянол з існуючою системою - кошти будуть спрямовані туди. Де реально надаються медичні послуги. Це означає що такі послуги як перша допомога при інфаркті, інсультах, при пологах вона буде фінансуватися повністю з державного бюджету", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Говорили і про тарифи. В Кабміні вирішили встановити гарантовану ціну на газ для населення, аби недопустити подорожчання блакитного павила. Тим часом у "Нафтогазі" запевнили - українцям вистачить палива, щоб не мерзнути взимку. У газовому монополісті зазначили готові закачувати газ у підземні сховища навіть без продовження російського контракту на транзит з першого січня. Однак в Кабміні заявили, що про це нічого не чули.

"За оцінками окремих експертів у випадку якщо такий новий контракт не буде підписаний, ухвалений. І на на газ буде зростати, так от рішенням, яке ми на уряді прийняли ми гарантовано захищаємо українців від цих негативних проявів і наслідків цих можливих коливань на цей ресурс на газ цієї зими", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Сьогодні ж своїм рішенням уряд взяв на баланс сто відсотків націоналізованого Приватбанку. Раніше установу контролювало Міністерство фінансів. Не обійшлося і без кадрових змін. Кабмін звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну, яка раніше фігурувала у скандалах пранкера Джокера.