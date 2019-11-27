Елена Зеленская призвала украинцев возвращаться из Литвы [ Редактировать ]
В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Литовскую Республику первая леди Елена Зеленская встретилась с украинскими детьми, которые учатся в международной школе "Вильнюсский Литовский дом". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
15 ребят, среди которых и те, чьи родители погибли в зоне проведения АТО/ООС, и дети из семей переселенцев из Донецкой и Луганской областей, уже почти месяц участвуют в благотворительной программе правительства Литовской Республики. Программа поддержки работает с 2014 года. За это время было принято на обучение и реабилитацию 75 украинских детей.
"Я благодарна Литве за то, что она делает для наших детей. Но Украина тоже о вас заботится. Я знаю, у вас есть возможность после года обучения остаться здесь. Но я искренне хочу, чтобы вы все возвращались домой и знали, что там вас очень ждут. А мы сделаем все, чтобы вам было комфортно, чтобы вы в Украине чувствовали себя дома - в любом регионе", - обратилась первая леди к детям из Украины.
Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская объявила о запуске онлайн анкетирования для школьников и их родителей. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.
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