Зеленський не підтвердив інформацію про те, що в Парижі має відбутися його зустріч з президентом РФ

Український президент готовий до переговорів в різних форматах в рамках нормандської зустрічі. Про це у Вільнюсі на брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседом заявив сам Володимир Зеленський. Разом з тим, він не підтвердив інформацію про те, що в Парижі має відбутися його зустріч з президентом РФ Путіним.

"Ми бачимо чітке розуміння Литвою розуміння того що є міжнародний тиск і санкції мають тривати до повної деокупації територій України, звільнення всіх Звільнення політв'язнів, Радий що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

"Європейські санкції щодо Росії повинні залишатися. У цьому я цілковито погоджуюся із моїм колегою Вже незабаром відбудеться зустріч нормандської четвірки. Тож ми бажаємо, щоб ви не робили ті поступки, які можуть вам зашкодити. Ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми. А також, що вони допоможуть вам здійснити кроки, які призведуть до зменшення напруження у вашому регіоні і дозволять Україні говорити з вашими опонентами на рівних", - говорить Гітанас Науседа, президент Литви.