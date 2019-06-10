Первая леди Украины жена президента Владимира Зеленского Елена не часто радует поклонников новыми фото в элегантных нарядах. Но вот недавно, к празднованию Международного дня друзей, Елена опубликовала серию фотографий со своей лучшей подругой. Известно, что эта женщина - Ирина Пикалова, супруга известного комедийного актера, экс-коллеги мужа Зеленской Александра Пикалова.

"Исследование о счастье показало, что дружба и искренние отношения - самые важные для человека. С этим трудно не согласиться ... Есть ли у вас друзья, с которыми вы знакомы с детства или юности и вместе идете по жизни?

Мне очень повезло, ведь у меня такой друг есть! Ира Пикалова, горжусь нашей удивительной дружбой", - подписала фото Зеленская.

Подписчики Елены не перестают удивляться: "Наконец первая леди - живой человек, искренняя, честная, эмоциональная, а не пиар-образ! Ваши посты очень человечные и искренние! Пусть Ваши друзья всегда будут рядом с Вами!", "Пример настоящей дружбы", "Дружба проверенная годами не смотря ни на что дорогого стоит. Радуешься тому, что этот человек просто есть в твоей жизни".

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская восхитила элегантным образом во время официального выхода. А также первая леди навестила военных в госпитале и рассказала о визите в Брюссель.