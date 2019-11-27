В Нью-Йорке группа людей зверски избила 43-летнюю актрису Дженнифер Агостини, сообщает New York Post.

Известно, что звезда вместе с подругой отдыхала в клубе на Манхэттене. Когда они вышли из заведения, на них напала группа из 10-15 человек, при этом высказывая оскорбления

Агостини получила многочисленные травмы лица. Ради роли ей придется пройти через несколько пластических операций, чтобы восстановить свой внешний вид.

Ранее сообщалось, что Пугачева без грима ужаснула внешним видом.