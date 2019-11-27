Пугачева без грима ужаснула внешним видом [ Редактировать ]
Известная артистка Алла Пугачева шокировала внешним видом. В сети появился архивный снимок Пугачевой с обложки журнала "Стас".
Этот снимок опубликовал ее друг Стас Намин. Кадр был сделан еще в 1995 году, тогда Примадонне было 46 лет.
"По-моему, фотография получилась хорошая - Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел - все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие", - цитирует КП слова Намина.
Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба.
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