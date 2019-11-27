Известная артистка Алла Пугачева шокировала внешним видом. В сети появился архивный снимок Пугачевой с обложки журнала "Стас".

Этот снимок опубликовал ее друг Стас Намин. Кадр был сделан еще в 1995 году, тогда Примадонне было 46 лет.

"По-моему, фотография получилась хорошая - Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел - все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие", - цитирует КП слова Намина.

Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба.