У Франції можуть заборонити рекламу "чорної п'ятниці". Відповідну поправку ухвалив комітет з питань сталого розвитку країни.

Тепер їй належить пройти голосування у Національних зборах нижній палаті французького парламенту. Автори поправки критикують: акція сприяє надмірному споживанню, що негативно позначається на екології.

Так звана чорна, це перша п'ятниця після Дня подяки, день великого розпродажу. Цей період вважають початком сезону покупок до Різдва і Нового року, коли магазини часто пропонують покупцям великі знижки. Уперше вона відбулася у США 2013 року.