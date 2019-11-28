У Франції хочуть заборонити рекламу "чорної п'ятниці" [ Редактировать ]
У Франції можуть заборонити рекламу "чорної п'ятниці". Відповідну поправку ухвалив комітет з питань сталого розвитку країни.
Тепер їй належить пройти голосування у Національних зборах нижній палаті французького парламенту. Автори поправки критикують: акція сприяє надмірному споживанню, що негативно позначається на екології.
Так звана чорна, це перша п'ятниця після Дня подяки, день великого розпродажу. Цей період вважають початком сезону покупок до Різдва і Нового року, коли магазини часто пропонують покупцям великі знижки. Уперше вона відбулася у США 2013 року.
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