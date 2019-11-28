Осужденный на 70 лет в Греции моряк написал письмо Зеленскому [ Редактировать ]
Украинский моряк Анатолий Черкасский написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей" Елена Зорина.
"Письмо с греческой тюрьмы Маландрино, написанное собственноручно украинским моряком Анатолием Черкасским. Оно адресовано президенту и только когда его увидит сам Владимир Зеленский пленник готов прекратить свой протест", - говорит Зорина.
Известно, что за 4 дня голодания моряк потерял 3 кг.
"О том, как чувствует себя, говорит "Все хорошо". Но понимаем, что это не совсем так при существующих условиях. Сегодня Анатолия осмотрели медики, а также посетил украинский Консул. Однако будет ли сдвиги в этой истории - все еще ждем! Вопрос: сколько времени понадобится на то, чтобы быть услышанным - чисто риторический", - рассказала корреспондент.
Раньше сообщалось о том, что задержанный в Греции моряк объявил голодовку. А также в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.
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