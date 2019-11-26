Задержанный в Греции моряк объявил голодовку [ Редактировать ]
Задержанный в Греции моряк Анатолий Черкасский, который уже более четырех лет находится в греческих тюрьмах, начал голодовку. Уже третий день не принимает пищу, пьет воду, но только несколько глотков утром. Все это в знак протеста против бездействия греческой стороны, а также украинских дипломатов. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
Почти 2 года назад должно произойти чудо и Толик должен вернуться домой, но оказалось его приговор неправильно отредактировали и вместо 7 лет за решеткой он получил 70!
Сейчас к президенту и МИД в очередной раз обращается сестра заключенного, это ее последняя надежда на спасение брата. В греческих тюрьмах сейчас, как Толик почти 2 сотни украинский.
Ранее мы писали о том, что в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.
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