Задержанный в Греции моряк Анатолий Черкасский, который уже более четырех лет находится в греческих тюрьмах, начал голодовку. Уже третий день не принимает пищу, пьет воду, но только несколько глотков утром. Все это в знак протеста против бездействия греческой стороны, а также украинских дипломатов. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

Почти 2 года назад должно произойти чудо и Толик должен вернуться домой, но оказалось его приговор неправильно отредактировали и вместо 7 лет за решеткой он получил 70!

Сейчас к президенту и МИД в очередной раз обращается сестра заключенного, это ее последняя надежда на спасение брата. В греческих тюрьмах сейчас, как Толик почти 2 сотни украинский.

Ранее мы писали о том, что в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.