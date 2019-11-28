Государственное бюро расследований проводит обыск у волонтера Маруси Зверобой, которая осуществляла онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook вместе с депутатом Верховной Рады Софией Фединой ("Европейская солидарность"), во время которой они высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее видео опубликовано вFacebook.

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Волонтер Маруся Зверобой заявляет, что во время обысков у нее изъяли оружие. Об этом она рассказала в эфире NewsОne в четверг, 28 ноября.

"Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано - как это письмо называется? - в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить - пусть не удивляется", - рассказала она.

Напомним, Федина и Зверобой в опубликованном видео обсуждали варианты смерти президента Украины Владимира Зеленского.