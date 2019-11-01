Смерть Зеленского: против активистов открыли уголовное дело [ Редактировать ]
В Украине открыли уголовное дело в отношении депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой и волонтера Маруси Зверобой. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Facebook .
Известно, дело открыто Генеральной прокуратурой Украины из-за призывов к убийству человека и свержению государственной власти.
"Передайте кто-то Зверобой и Федыне номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти", - сообщил Качура и указал номер производства.
Напомним, Федина и Зверобой в опубликованном видео обсуждали варианты смерти президента Украины Владимира Зеленского.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский срочно встретится с премьер-министром Венгрии. А также Меркель переговорила с Зеленским
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