Гороскоп удачи на 29 ноября: кому повезет [ Редактировать ]
Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 29 ноября.
И вот, тройка везунчиков этого дня:
1. Телец
Для представителей этого знака зодиака Вселенная знатно постаралась. Счастье не за горами.
2. Весы
Представителям данного знака зодиака звезды сулят успех во всех начинаниях и планах.
3. Козерог
Рожденным под этим знаком зодиака будет сложно, но вы сможете все преодолеть. И, как это принято, в конце вас будет ждать приз.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре. А также какой знак зодиака самый ответственный.
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