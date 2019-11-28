Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 29 ноября.

И вот, тройка везунчиков этого дня:​

1. Телец

Для представителей этого знака зодиака Вселенная знатно постаралась. Счастье не за горами.

2. Весы

Представителям данного знака зодиака звезды сулят успех во всех начинаниях и планах.

3. Козерог

Рожденным под этим знаком зодиака будет сложно, но вы сможете все преодолеть. И, как это принято, в конце вас будет ждать приз.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре. А также какой знак зодиака самый ответственный.