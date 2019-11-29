Крилата ракета Р-360 комплексу "Нептун" успішно пройшла черговий етап випробувань. Про це повідомили в Укроборонпромі. Під час тестування ракета здійснила політ на кількасот кілометрів за заданим маршрутом і висотою.

На наступному етапі випробують бойові характеристики ракети. Її вага 870 кілограмів, дальність польоту складає 280 кілометрів. А сам комплекс може випустити одночасно 24 таких нептуни. Попередні випробування відбулися у травні.