Ракета Р-360 комплексу "Нептун" успішно пройшла черговий етап випробувань [ Редактировать ]
Крилата ракета Р-360 комплексу "Нептун" успішно пройшла черговий етап випробувань. Про це повідомили в Укроборонпромі. Під час тестування ракета здійснила політ на кількасот кілометрів за заданим маршрутом і висотою.
На наступному етапі випробують бойові характеристики ракети. Її вага 870 кілограмів, дальність польоту складає 280 кілометрів. А сам комплекс може випустити одночасно 24 таких нептуни. Попередні випробування відбулися у травні.
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