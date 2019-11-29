Американці ринули штурмувати крамниці. Там стартувала "чорна п'ятниця" - день шалених розпродажів. Частина універмагів розпочали її ще напередодні. Одразу після святкового застілля на День подяки.

"Чорні п'ятниці" - багаторічна традиція у США. І американці радо використовують нагоду, щоби зробити закупи. За підрахунками аналітиків, у передріздвяний період торгівцІ отримують 40% річного виторгу.