Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на выходные 30 ноября - 1 декабря.

И вот, тройка везунчиков этого периода:​

1. Овен

Для представителей этого знака зодиака Вселенная подготовила сюрприз. Вы будете чувствовать прилив сил и энергии.

2. Близнецы

Представителям данного знака зодиака астрологи пророчат успех и везение в делах. Пришло время немного расслабиться.

3. Лев

Рожденным под этим знаком зодиака звезды сулят везение в семейной жизни. Вы будете по-настоящему счастливы.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре. А также какой знак зодиака самый ответственный.