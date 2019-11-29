Гороскоп удачи на выходные: кого ждет успех [ Редактировать ]
Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на выходные 30 ноября - 1 декабря.
И вот, тройка везунчиков этого периода:
1. Овен
Для представителей этого знака зодиака Вселенная подготовила сюрприз. Вы будете чувствовать прилив сил и энергии.
2. Близнецы
Представителям данного знака зодиака астрологи пророчат успех и везение в делах. Пришло время немного расслабиться.
3. Лев
Рожденным под этим знаком зодиака звезды сулят везение в семейной жизни. Вы будете по-настоящему счастливы.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре. А также какой знак зодиака самый ответственный.
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