Украинцы теряют доверие к действующей власти. Немалую роль в этом сыграли попытки легализовать азартные игры и разрешить продажу земли сельхозназначения. Такую тенденцию демонстрирует соцопрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" и КМИС, пишет ForUm.

По данным социологов, против легализации азартных игр выступают 49,3% украинцев, поддерживают легализацию 37,6%. Против отмены моратория на продажу земли до конца года высказались 57,9% респондентов.

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что именно земля и азартные игры вызвали серьезное падение рейтинга действующего президента и его команды.

"В августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, а в ноябре - 35,9%. Если бы власть не пыталась пропихнуть такие непопулярные решения, то результаты опроса были бы совсем другими. Это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения", - считает Кушнирук.

Эксперт убежден, что если Зеленский не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в предложенном виде, это выльется в катастрофическое падение рейтинга и народные волнения еще до конца года.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты исследования, проведенного осенью 2019 года. Согласно опросу, почти 60% респондентов высказались против легализации азартных игр.