Почти 60% украинцев категорически против легализации игорного бизнеса - опрос [ Редактировать ]
Всего 11% жителей Украины согласны на легализацию азартных игр без всяких ограничений. Однако более половины не желают легализации, сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
В исследовании говорится, что 58% респондентов не поддерживают легализацию азартных игр ни при каких условиях, еще 27% согласны на легализацию при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.
При этом лишь 25% респондентов назвали себя азартными людьми, 73% азартными себя не считают. Наиболее азартными оказались мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.
Также, согласно результатам исследования, более половины опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино. Хуже всего относятся к легализации интернет-казино (12%), игровых автоматов (12%), игре в карты на деньги (11%).
Большинство опрошенных (84%) не играли в азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.
Ранее на круглом столе, организованном Украинским Институтом Будущего, эксперты заявляли, что предложенные проекты легализации азартного бизнеса создают риск его монополизации и не учитывают текущей ситуации.
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