Влад Яма поразил откровенным фото с женой [ Редактировать ]
Известный украинский хореограф Влад Яма поразил поклонников новым снимков в сети. Так, соответствующую публикацию танцор разместил в своем Instagram.
На фото Влад вместе со своей женой Лилией. Одеты супруги весьма откровенно. Влад позирует в джинсах и белой распахнутой рубашке, а его жена - в рубашке оверсайз.
Фото: instagram.com/vladyama_official
Фанатам очень понравилась пикантная фотография Ямы с женой. Они буквально "забросали" звездную пару комплиментами.
"Какая красивая пара", "Шикарные", "Вы вдохновляете", "Моя любимая пара", "Будьте счастливы", - написали юзеры соцсети.
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