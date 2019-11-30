Известный украинский хореограф Влад Яма поразил поклонников новым снимков в сети. Так, соответствующую публикацию танцор разместил в своем Instagram.

На фото Влад вместе со своей женой Лилией. Одеты супруги весьма откровенно. Влад позирует в джинсах и белой распахнутой рубашке, а его жена - в рубашке оверсайз.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фанатам очень понравилась пикантная фотография Ямы с женой. Они буквально "забросали" звездную пару комплиментами.

"Какая красивая пара", "Шикарные", "Вы вдохновляете", "Моя любимая пара", "Будьте счастливы", - написали юзеры соцсети.

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