Известная украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников новым нарядом. Так, соответствующее фото в роскошном платье артистка опубликовала в своем Instagram.

На снимке Могилевская запечатлена в длинном полупрозрачном наряде, расшитом красными пайетками. Дополнила образ пышная фатиновая накидка.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фанаты восхитились образом звезды и даже назвали его "королевским". Поклонники оставили много теплых слов и комплиментов на странице Могилевской.

"Шикарная женщина", "Королевское платье!", "Потрясающий образ", "Какая красивая", "Сногсшибательная", - отметили юзеры социальной сети.

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