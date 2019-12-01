В Тунисе разбился туристический автобус, погибли 22 человека [ Редактировать ]
В Тунисе произошло жуткое ДТП с туристическим автобусом. В результате происшествия погибли 22 человека и 21 пострадал, сообщает "РБК-Украина".
Известно, что автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, 22 из них погибли, 21 получил ранения. Автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств.
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