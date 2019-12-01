В Тунисе произошло жуткое ДТП с туристическим автобусом. В результате происшествия погибли 22 человека и 21 пострадал, сообщает "РБК-Украина".

Известно, что автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, 22 из них погибли, 21 получил ранения. Автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств.

Ранее мы писали о том, что под Черновцами в страшном ДТП погибли трое людей.