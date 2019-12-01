Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы [ Редактировать ]
Максим Нефьодов
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе, сообщает "Цензор. НЕТ".
"Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - сообщил Нефьодов.
Ранее сообщалось, что таможня запустила новую систему онлайн-жалоб.
по теме
Prev Next
01 декабря 2019 13:22
В Украине стартовала пробная перепись населения
Государственная служба статистики с 1 по 26 декабря проводит пробную перепись населения
29 ноября 2019 21:20
"Дилема Порошенка": експерт розповів про можливий розвиток справи проти екс-президента
Експерти розповіли, чи готуватися українцям до нової влади
29 ноября 2019 13:40
Какие регионы Украины до сих пор не отапливаются
В Украине еще несколько регионов сидят без отопления
29 ноября 2019 12:20
Правительство объявило конкурс на должность председателя Госкино
Кабинет министров Украины проводит масштабный конкурс
29 ноября 2019 12:00
Макрон назвал главного мирового врага
Эмануель Макрон в НАТО рассказал о врагах