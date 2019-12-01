Погода на неделю: синоптики ошарашили украинцев [ Редактировать ]
В первую неделю зимы в Украине будет настоящая зимняя погода со снегом и гололедом. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
В понедельник, 2 декабря, утром на западе прогнозируется снег, который к вечеру распространится и на Житомирскую, Винницкую, Киевскую Черкасскую и Кировоградскую области. На остальной территории Украины в начале недели будет без осадков.
"Где снег, мокрый снег - там и осложнения ситуации на дорогах, гололедица, "каша" на дорогах и тротуарах. Водители! Особое внимание! Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от 2 мороза до 2 тепла, на крайнем юге до +4+ 6 градусов. То есть, холодно, поэтому одежду на неделю планируйте соответствующую, особенно нескользкую обувь", - написала она.
Ранее мы писали о том, какой погода будет 2 декабря.
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