В первую неделю зимы в Украине будет настоящая зимняя погода со снегом и гололедом. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В понедельник, 2 декабря, утром на западе прогнозируется снег, который к вечеру распространится и на Житомирскую, Винницкую, Киевскую Черкасскую и Кировоградскую области. На остальной территории Украины в начале недели будет без осадков.

"Где снег, мокрый снег - там и осложнения ситуации на дорогах, гололедица, "каша" на дорогах и тротуарах. Водители! Особое внимание! Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от 2 мороза до 2 тепла, на крайнем юге до +4+ 6 градусов. То есть, холодно, поэтому одежду на неделю планируйте соответствующую, особенно нескользкую обувь", - написала она.

Ранее мы писали о том, какой погода будет 2 декабря.