В понедельник, 2 декабря, в Украине резко похолодает. Об этом сообщает Укридрометцентр.

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Днем температура продержится до +2, а ночью местами опустится до -7. Ночью температура упадет до -5 (в Полтаве и Ивано-Франковске - до -7 градусов), хотя днем ожидаются все те же от -1+1. Облачность усилится на правом берегу.

В Киеве на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен сильный снег

Народный прогноз погоды: 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: "Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет". О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера - это признак ранних холодов.

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