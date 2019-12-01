Погода на 2 декабря: в Украину идут сильные морозы [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, в Украине резко похолодает. Об этом сообщает Укридрометцентр.
Днем температура продержится до +2, а ночью местами опустится до -7. Ночью температура упадет до -5 (в Полтаве и Ивано-Франковске - до -7 градусов), хотя днем ожидаются все те же от -1+1. Облачность усилится на правом берегу.
В Киеве на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен сильный снег
Народный прогноз погоды: 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: "Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет". О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера - это признак ранних холодов.
Также читайте прогноз погоды на Новый Год.
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