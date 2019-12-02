На Мальті тисячі протестувальників вимагали відставки прем'єр-міністра. Люди вийшли на вулиці Валетти з портретами загиблої журналістки-розслідувачки корупційних оборудок Дафни Каруани Галіції. Її підірвали у власному авто два роки тому.

Напередодні перед судом став один із підозрюваних - відомий місцевий бізнесмен Йорген Фенек. Він заявив, що до вбивства причетні двоє чинних урядовців. Вони вже подали у відставку.