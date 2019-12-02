Женщина морила голодом 40 котов [ Редактировать ]
В Британии задержали 52-летнюю Памелу Кумбс, которая морила голодом 40 котов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Соседи заподозрили, что женщина не следит за своими питомцами и издевается.
"Мы не смогли найти доказательств, что обвиняемая преднамеренно проявляла жестокость к животным, она просто не следила за ними надлежащим образом", - рассказал судья, который приговорил Кумбс к двум годам условного заключения и на три года лишил женщину права заводить домашних питомцев.
Ранее сообщалось, что необычного оленя с тремя рогами засняли на камеру.
по теме
В Лондоне на берег реки выбросило кита
В Лондоне нашли кита из семейства полосатиков длиной около 10 метров,
Муж Заворотнюк неожиданно покинул страну с другой
Супруг известной актрисы Анастасии Заворотнюк покинул страну с другой
Какому знаку зодиака категорически нельзя заводить животных
Известный астролог назвал знак зодиака которому нельзя заводить домашние животные
Самая огромная в мире стая черепах шокировала сеть (видео)
Биолог сняла на видео стаю из сотни тысяч черепах
Под Львовом судят спасителя котят от расстрела живодерами
Во Львовской области судят спасителя котят от расстрела живодерами