В Британии задержали 52-летнюю Памелу Кумбс, которая морила голодом 40 котов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Соседи заподозрили, что женщина не следит за своими питомцами и издевается.

"Мы не смогли найти доказательств, что обвиняемая преднамеренно проявляла жестокость к животным, она просто не следила за ними надлежащим образом", - рассказал судья, который приговорил Кумбс к двум годам условного заключения и на три года лишил женщину права заводить домашних питомцев.