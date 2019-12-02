Люди среди ночи засняли на дороге "чудовище" в мантии (видео) [ Редактировать ]
В Украине, в Черниговской области, по дороге в село Толстолес, люди заметили неизвестное "чудовище". Происходящее удалось зафиксировать на видеорегистратор в автомобиле.
Видео вызвало необычайный интерес в сети и быстро распространилось среди жителей страны.
Что это было и как оно оказалось в лесополосе, ночью, в белой мантии, неизвестно.
Большинство пользователей считают съемку постановочной. Однако, есть и такие, которые верят в ее правдивость и предлагают различные версии, что бы это могло быть.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Раньше сообщалось о том, что Лох-несское чудовище сфотографировали крупным планом.
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