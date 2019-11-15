Уникального оленя с тремя рогами засняли на камеру. Это сделал фотограф из США Стивен Линдберг, пишет The Washington Post.

Мужчина взял свою собаку, чтобы пофотографировать ее в лесу. Во время прогулки он случайно заметил оленя, который его не испугался и даже начал позировать.

Уже дома фотограф заметил, что у оленя есть третий рог.

Ветеринарный врач Стив Эдвардс сообщил, что на миллион оленей встречается только одна особь с тремя рогами.

Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также в киевском магазине появились камеры для собак.