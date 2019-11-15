Необычного оленя с тремя рогами засняли на камеру (фото) [ Редактировать ]
Уникального оленя с тремя рогами засняли на камеру. Это сделал фотограф из США Стивен Линдберг, пишет The Washington Post.
Мужчина взял свою собаку, чтобы пофотографировать ее в лесу. Во время прогулки он случайно заметил оленя, который его не испугался и даже начал позировать.
Уже дома фотограф заметил, что у оленя есть третий рог.
Ветеринарный врач Стив Эдвардс сообщил, что на миллион оленей встречается только одна особь с тремя рогами.
Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также в киевском магазине появились камеры для собак.
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