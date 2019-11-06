29-летняя девушка по имени Ханна Лоу долгие годы занималась альпинизмом и решила привлечь к хобби своего парня Адама. Однако такое развлечение обернулось для пары трагедией. Об этом пишет Mirror.

Ханна вместе с сестрой, мамой и бойфрендом отправилась на пикник в горы Пик-Дистрикт. Добравшись до нужной вершины, влюбленные захотели ненадолго уединиться, чтобы обсудить радужные планы на будущее. Когда они собирались назад к семье, девушка оступилась и перепуганный Адам поспешил схватить ее за сумку. Однако парень не успел, и возлюбленная у него на глазах сорвалась с высоты 18 метров и упала к подножию водопада.

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"Мы были очень счастливы, ведь завтра был мой день рождения - 30 лет и мы покупали свой первый дом. Спустя несколько минут мы уже собирались уйти. Ханна повернулась и потеряла равновесие. Я потянулся, чтобы схватить ее, но не успел, и она упала", - говорит Адам Стэнэвей.

Сам парень с семьей не могли добраться до девушки, а когда на место прибыли спасатели, та была мертва. Ханна получила тяжелую черепно-мозговую травму. Полицейские провели расследование и подтвердили, что британка погибла в результате несчастного случая.

"Словами не описать ту боль, что я испытываю. Я буду любить тебя вечно, спи спокойно, дорогая, пока мы не встретимся снова", - сказал бойфренд.

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