Адвокатам оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела Писарука-Бахматюка, а "новые фамилии" в Офисе президента хотят завладеть активами Олега Бахматюка, заявляет адвокат Алексей Шевчук.

В понедельник, 2 декабря, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка", на которой адвокаты Олега Бахматюка рассказали о нарушениях во время проведения следствия НАБУ по рефинансированию VAB банка. В пресс-конференции приняли участие юристы Татьяна Козаченко, Дмитрий Лошаков и Алексей Шевчук.

Адвокаты Бахматюка заявляют о грубом нарушении действующего законодательства и осуществлении политического давления на своего подзащитного. В частности, юрист Алексей Шевчук заявил, что само производство было возобновлено с нарушением закона, а само дело Писарука-Бахматюка абсолютно политизировано.

"Делу более 4 лет, оно закрывалось 4 раза, и вопреки всем нормам действующего законодательства это дело генеральным прокурором и его заместителем Касько передано на расследование в НАБУ, хотя дело было закрыто главным следственным управлением, были исследованы все обстоятельства дела. Но действующей власти нужны дела, которые могут быть популярными, - заявил Шевчук. - Нам, адвокатам, оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела. НАБУ расследовало это дело больше года, и ничего не осуществило в этом деле. Наш клиент никогда не имел никакого процессуального статуса. И только при появлении новых фамилий в Генеральной прокуратуре, новых фамилий в Офисе президента - фамилий, которые захотели завладеть активами Олега Бахматюка, появились новые действия НАБУ".

Также Шевчук сообщил, что адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела.

"Мы дважды были в НАБУ, нам даже не дали возможности попасть внутрь. Детективы к нам не вышли, и мы были вынуждены обратиться с жалобой в Управление внутренней безопасности", - сообщил юрист.

Адвокат также отметил, что подозрение Олегу Бахматюку так и не было вручено, а сами юристы неделю напрасно пытались получить от НАБУ объяснения, в чем же обвиняют их подзащитных.

Напомним, что "VAB Банк" - один из банков, которые были выведены НБУ с рынка в 2016 году. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия по делу, открытому НАБУ. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену.