"Похожа на тарантула": Каменских ужаснула фанатов [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно шокировала дерзким образом, взбудоражила поклонников новым фото. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.
На снимке Настя запечатлена в интересном образе. На ней надето черное обтягивающее платье. Дополнили образ экстравагантная прическа и макияж.
Фото: instagram.com/kamenskux
Мнение поклонников на счет образа Каменских разделилось. Одним понравилось стильное фото певицы, а другие же назвали его странным и сравнили артистку с пауком.
"Похожа на тарантула", "Кошмар какой", "Яд", "Ты супер", "Красотка наша", - написали юзеры соцсети.
Ранее мы сообщали, что Потап шокировал признанием о Насте, а также Даша Астафьева поразила фото без белья.
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