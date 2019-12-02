Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно шокировала дерзким образом, взбудоражила поклонников новым фото. Так, публикацию звезда сделала в своем Instagram.

На снимке Настя запечатлена в интересном образе. На ней надето черное обтягивающее платье. Дополнили образ экстравагантная прическа и макияж.

Фото: instagram.com/kamenskux

Мнение поклонников на счет образа Каменских разделилось. Одним понравилось стильное фото певицы, а другие же назвали его странным и сравнили артистку с пауком.

"Похожа на тарантула", "Кошмар какой", "Яд", "Ты супер", "Красотка наша", - написали юзеры соцсети.

Ранее мы сообщали, что Потап шокировал признанием о Насте, а также Даша Астафьева поразила фото без белья.