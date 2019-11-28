Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала откровенное декольте, снова взбудоражила поклонников интригующим образом. Так, в своем Instagram артистка опубликовала фото, где она запечатлена на костюмированной вечеринке.

На снимке Настя позирует в черной шифоновой блузе с оголенными плечами. Дополняет таинственный наряд объемная маска и заложенные в тугой пучок волосы.

Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники положительно оценили наряд Каменских, однако некоторые сочли его смешным.

"Вы прекрасная! Спору нет", "Очень необычно", "Всегда нереальная", "Роскошная женщина", "Опа, опять эпатаж", - написали юзеры социальной сети.

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