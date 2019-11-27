"Делаем следующую свадьбу": Потап шокировал признанием о Насте [ Редактировать ]
Известный украинский продюсер и рэпер Потап, который удивил рассказами о Каменских, признался в том, что они сыграли с Настей не одну свадьбу. Об этом он рассказал в интервью The Flow.
С певицей они расписывались не один раз, пока они не рассказали о своих романтических отношениях. Об этом Алексей Потапенко рассказал в интервью изданию.
"Мы с Настей стали играть в эту игру, ведь ни у кого нет доказательств, что мы вместе. Мы веселились как могли", - вспомнил Потап.
Также Потап рассказал, что он захотел представить свою женщину.
"Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: "Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу", - признался продюсер.
Ранее мы писали о том, что Каменских и Потап очаровали фанатов новым фото, а также ранее Каменских подверглась критике.
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