Известный украинский продюсер и рэпер Потап, который удивил рассказами о Каменских, признался в том, что они сыграли с Настей не одну свадьбу. Об этом он рассказал в интервью The Flow.

С певицей они расписывались не один раз, пока они не рассказали о своих романтических отношениях. Об этом Алексей Потапенко рассказал в интервью изданию.

"Мы с Настей стали играть в эту игру, ведь ни у кого нет доказательств, что мы вместе. Мы веселились как могли", - вспомнил Потап.

Читайте также Пугачева без грима ужаснула внешним видом

Также Потап рассказал, что он захотел представить свою женщину.

"Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: "Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу", - признался продюсер.