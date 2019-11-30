В пятницу, 29 ноября, в Ривне пьяный водитель устроил тройное ДТП. В результате аварии пострадали 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительной информации, водитель Fiat Bravo находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением на въехал в попутный фургон Citroen Jampy, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Mercedes ML500.

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В результате аварии пострадал виновник и пассажирка Citroen, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение шеи. Водитель Fiat получил ЧМТ, ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Виновника госпитализировали и отобрали образцы крови для определения опьянения.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователем Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Фото: Нацполиция

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