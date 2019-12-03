На аукционе продали эксклюзивный суперкар [ Редактировать ]
На аукционе Sotheby’s в Абу-Даби продали эксклюзивный спортивный автомобиль Pagani Zonda Aether за рекордную сумму. Суперкар с механической коробкой передач и без крыши продали за 6 182 000 долларов, пишет Motor.
Авто имеет 7,3-литровый безнаддувной мотор V12 с мощностью 759 лошадиных сил. Машина оснащена не роботизированной коробкой, а классической шестиступенчатой "механикой". По словам экспертов, это является нетипичным.
Кузов авто сделан из углеродного волокна и оформлен матовыми и глянцевыми деталями из карбона с вставками красного цвета.
Ранее сообщалось, что Google заплатит 1,5 миллиона долларов за взлом гаджета.
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