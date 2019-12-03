Во вторник, 3 декабря, во время заседания Верховной Рады, депутаты уволили главу Государственного бюро расследований Романа Трубу.

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За внесение изменений в законопроект "О Государственном бюро расследований" проголосовали 250 депутатов.

О чем данный законопроект?

Согласно документу, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины. В действующем законе о Госбюро расследований директор ведомства назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

Раньше сообщалось о том, что Разумков сделал заявление о досрочных выборах. А также Разумков назвал войну в Украине "глобальной проблемой".