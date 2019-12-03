Во вторник, 3 декабря, проходит пленарное заседание Верховной Рады Украины, где депутаты будут голосовать за законопроект о " Государственном бюро расследований". В связи с этим президент Украины обратился к депутатам и призвал проголосовать за проект закона.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро, - сказал Зеленский

Глава государства добавил, что эта организация создавалась как независимая и объективная и подчеркнул на том, что добрые намерения не оправдаются.

"Призываю депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал президент.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.