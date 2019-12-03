Дочь Джоли и Питта официально стала мальчиком [ Редактировать ]
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло с самого детства ассоциировала себя с мальчиком. Шайло начала проходить гормональную терапию по смене пола.
По информации западных СМИ, Шайло сделала еще один шаг на пути к смене пола - официально сменила имя. Теперь дочь голливудских звезд зовут не Шайло, а Джон.
Отметим, что Брэд Питт уже давно рассказывал, что дочь просит называть ее Джоном, теперь же девочка официально избавилась от своего родного имени Шайло.
Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли рассказала о расставании с мужем. А также Джоли угрожала смертельная опасность.
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