13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло с самого детства ассоциировала себя с мальчиком. Шайло начала проходить гормональную терапию по смене пола.

По информации западных СМИ, Шайло сделала еще один шаг на пути к смене пола - официально сменила имя. Теперь дочь голливудских звезд зовут не Шайло, а Джон.

Отметим, что Брэд Питт уже давно рассказывал, что дочь просит называть ее Джоном, теперь же девочка официально избавилась от своего родного имени Шайло.

Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли рассказала о расставании с мужем. А также Джоли угрожала смертельная опасность.